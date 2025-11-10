Депутат из Бразилии о сексизме тренера «Интернасьонала»: «В 2025-м недопустимо воспроизводить подобные стереотипы. Женщины, проявляя талант и упорство, показывают: футбол – тоже наше дело!»
Член Палаты депутатов Бразилии Фернанда Мелкионна раскритиковала тренера «Интернасьонала» Рамона Диаса за сексизм.
Диас после ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии заявил: «Футбол – для мужиков, а не для девочек». Ранее аргентинский тренер критиковал работу женщины-арбитра из-за ВАР.
«Диас допустил крайне сексистское высказывание. В 2025 году профессионалу, тем более такому известному, недопустимо воспроизводить подобные стереотипы.
Такие заявления лишь подчеркивают важность борьбы с сексизмом как на поле, так и за его пределами. Женщины продолжают посвящать себя этим профессиям, проявляя талант и упорство, показывая, что футбол — это тоже наше дело! «Интернасьонал» и другие спортивные организации должны занять твердую позицию!» – написала Фернанда Мелкионна.