Свечников набрал очки в 3-м матче подряд: ассист, 6 бросков, 3 хита и 2 потери за 17:30 против «Торонто». У него 4+3 в 15 играх в сезоне

Андрей Свечников набрал очки в 3-м матче подряд.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:4).

На счету 25-летнего россиянина 7 (4+3) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+3». Текущая результативная серия – 3 матча (2+2 на отрезке).

Сегодня Свечников (17:30, «+1») отметился 6 бросками в створ ворот и 3 силовыми приемами. Также он допустил 2 потери и выиграл вбрасывание (1 из 1).