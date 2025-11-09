«Балтика» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
«Краснодар» сыграет с «Балтикой».
«Краснодар» сыграет в гостях с «Балтикой» в 15-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ростех Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 15 тур
9 ноября 16:45, Ростех Арена
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости