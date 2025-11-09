«Балтика» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Краснодар» сыграет с «Балтикой».

«Краснодар» сыграет в гостях с «Балтикой» в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Ростех Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ