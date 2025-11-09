Жорди Альба: «Месси – лучший в истории. Отвечаю одно и то же, поиграв с ним 12 лет»

Жорди Альба: Месси – лучший в истории.

Жорди Альба в очередной раз назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Сегодня 38-летний аргентинец сделал дубль и ассист в 3-м матче серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (4:0, 2-1).

«Когда Месси находится на таком уровне, он мотивирует всю команду. Играя с ним 12 лет, я всегда отвечаю одно и то же: он лучший в истории», – сказал защитник «Интер Майами ».