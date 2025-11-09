34

Жорди Альба: «Месси – лучший в истории. Отвечаю одно и то же, поиграв с ним 12 лет»

Жорди Альба: Месси – лучший в истории.

Жорди Альба в очередной раз назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Сегодня 38-летний аргентинец сделал дубль и ассист в 3-м матче серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (4:0, 2-1).

«Когда Месси находится на таком уровне, он мотивирует всю команду. Играя с ним 12 лет, я всегда отвечаю одно и то же: он лучший в истории», – сказал защитник «Интер Майами».

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?7067 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Sports
Источник: The Touchline
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoЖорди Альба
logoИнтер Майами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экитике старается перенимать навыки любимых игроков: «Видение Месси, игру Холанда без мяча, забеги Мбаппе, финты Неймара»
сегодня, 08:22
Месси вывел «Интер» в полуфинал конференции. Дублем и 400-м ассистом в карьере!
сегодня, 08:10
Левандовски и Кейн – кто их объединил? Проверьте в «Комбо»!
сегодня, 06:00Тесты и игры
«Интер Майами» Месси впервые выиграл серию плей-офф в МЛС и встретится в 1/4 финала с «Цинциннати»
сегодня, 04:04
Главные новости
«Крылья Советов» – «Зенит». 1:1 – Глушенков сравнял счет! Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Севилью» могут продать за 300 млн евро. Долги клуба – 200+ млн
26 минут назад
«Винисиусу не показали бы!» Симеоне – судьям матча с «Леванте» после желтых карточек игрокам «Атлетико»
39 минут назад
Аршавин о главной проблеме «Зенита»: «Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба»
сегодня, 10:12
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Крыльев», «Локо» примет «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Балтики»
сегодня, 10:01
«Балтика» принимает «Краснодар», а БЕТСИТИ дарит до трех фрибетов за регистрацию
сегодня, 10:00Реклама
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с ЦСКА: «По тому же неназначенному пенальти в их ворота. Он там был, как по мне»
сегодня, 09:40
Семак о поле в Самаре: «Состояние далеко от оптимального, не везде есть трава. Можно было подготовиться и принять более правильно решение, зная про мероприятие»
сегодня, 09:32Видео
Вингер «Динамо» Нгамале изменил своей девушке и выселил ее из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять»
сегодня, 09:15
Агент Лички сообщил об отказе клубу РПЛ осенью: «Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Он достиг определенного статуса в России, не готов браться за первый попавшийся вариант»
сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Педро завязывал Жерсону шнурки в 1-м тайме матча «Крылья» – «Зенит»
13 минут назадФото
«Локомотив» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
13 минут назад
Экваториальная Гвинея хочет сыграть с Россией в 2026-м, сообщил президент Олимпийского комитета страны: «Хотим сделать шаг в подготовке нашей футбольной команды»
14 минут назад
Маскерано о Месси против «Нэшвилла»: «Поразительно видеть, как он прессингует в свои 38 лет»
26 минут назад
«Интер» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
39 минут назад
Энцо о ноябрьском сборе: «Меня не будет в составе Аргентины. У меня проблемы с коленом 4 месяца – отек усилился, потому что мы много играли»
56 минут назад
Юрий Семин: «Карпину надо торопиться и поправлять дела. У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство»
сегодня, 10:20
Вратарь «Пари НН» Медведев о судействе с «Рубином»: «Первый гол чистый. На наши моменты ВАР не идут смотреть, ни одного пенальти пробитого за 15 туров. В наши ворота 7 или 8»
сегодня, 10:11
Чемпионат Италии. «Аталанта» играет с «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Болоньи», «Интер» против «Лацио»
сегодня, 10:06
Холанд о «Ливерпуле»: «Не думаю, что у них много слабых мест. Они чемпионы, потратили много денег летом. Матч будет сложным»
сегодня, 09:56