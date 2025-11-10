«Каролина» выиграла 4 матча подряд и делит лидерство на Востоке с «Нью-Джерси» и «Монреалем». У всех команд по 22 очка в 15 играх
«Каролина» одержала 4 победы подряд и делит лидерство на Востоке.
«Каролина» обыграла «Торонто» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Рода Бринд’Амора 4-й подряд.
Она набрала 22 очка в 15 играх и делит лидерство в Восточной конференции с «Нью-Джерси» и «Монреалем» (у обеих команд тоже по 22 очка после 15 игр).
По дополнительным показателям «Харрикейнс» занимают первое место, опережая «Девилс» за счет победы в личной встрече и «Канадиенс» за счет большего числа побед в основное время.
