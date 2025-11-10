Шалимов о поведении Станковича: «С журналистами так не надо разговаривать. На нервах нужно быть спокойнее. Это «Спартак» — большая команда»

Игорь Шалимов: Станковичу нужно быть спокойнее, это «Спартак» — большая команда.

Игорь Шалимов призвал Деяна Станковича не срываться на журналистов.

Тренер «Спартака » повздорил с репортером во время флэш‑интервью после матча РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Я обвинять Станковича не могу. Вскипел, он сейчас на нервах в последнее время, это видно. Ему не понравилось, что спросили не по игре: какой состав, какие замены он сделал, как игра проходила. А спросили, что он кричал кому‑то. Он объяснил, что никому не кричал. Сложно.

Что в этой ситуации сказать: на нервах нужно быть спокойнее. Это «Спартак» — большая команда. Станкович сам играл в «Интере», он что, не знает, какое давление вокруг больших клубов? Оно всегда будет, всегда будут провокации, и журналисты будут как раз искать эти вещи, потому что это интересно.

Надо каким‑то образом стараться держать удар. Я не обвиняю, но у него не в первый раз такие срывы. Он прям кипит, у него все на нервах, хотя они выиграли матч. Так, на мой взгляд, с журналистами не надо разговаривать», — сказал экс-тренер «Факела» и «Краснодара».