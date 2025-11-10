«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после 12 туров.

«ПСЖ » Матвея Сафонова после победы над «Лионом » (3:2) в выездном матче 12-го тура возглавил таблицу чемпионата Франции, набрав 27 очков.

«Марсель » идет вторым с 25 баллами, столько же у замыкающего топ-3 «Ланса ».

«Страсбур» расположился на 4-й строчке с 22 очками, У «Лилля» – 5-е место и 20 баллов, «Монако » Александра Головина также набрал 20 очков и идет шестым.