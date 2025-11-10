«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после 12 туров.
«ПСЖ» Матвея Сафонова после победы над «Лионом» (3:2) в выездном матче 12-го тура возглавил таблицу чемпионата Франции, набрав 27 очков.
«Марсель» идет вторым с 25 баллами, столько же у замыкающего топ-3 «Ланса».
«Страсбур» расположился на 4-й строчке с 22 очками, У «Лилля» – 5-е место и 20 баллов, «Монако» Александра Головина также набрал 20 очков и идет шестым.
Что «Динамо» делать с Карпиным?10479 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости