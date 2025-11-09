  • Спортс
  • Рендулич о Fan ID в КХЛ: «Не думаю, что это хорошая идея – на футбол многие перестали ходить. В Европе можно взять билет, пройти на стадион, купить пиво и посмотреть игру»
32

Рендулич о Fan ID в КХЛ: «Не думаю, что это хорошая идея – на футбол многие перестали ходить. В Европе можно взять билет, пройти на стадион, купить пиво и посмотреть игру»

Борна Рендулич о Fan ID на хоккее: не думаю, что это хорошая идея.

Нападающий «Шанхая» Борна Рендулич поделился мнением о возможном введении Fan ID на матчах FONBET КХЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

«Не думаю, что введение Fan ID – это хорошая идея. Я смотрю футбольные матчи и вижу, что многие болельщики против этого. Они перестали ходить на футбол. Поэтому я хожу только на матчи Кубка, где этой системы нет. Не знаю стран, где есть подобная система.

В Европе можно просто взять билет, пройти на стадион, купить пиво и посмотреть игру. Возможно, в России тоже следует продавать пиво на стадионах, тогда людей на трибунах будет больше», – сказал Рендулич.

Сушинский о Fan ID: «Не понимаю, почему для кого-то проблема его сделать? Зашел на «Госуслуги», нажал кнопку – все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
