Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Даниелян, Игнатов, Ветлугин выступят с произвольными программами

Дикиджи, Лутфуллин, Даниелян покажут произвольные программы на Гран-при в Казани.

9 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани мужчины выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию

3-й этап, «Идель»

Казань

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Степан Тартыгин

2. Андрей Мухортов

3. Егор Баулин

4. Александр Мельников

5. Илья Мавлянов

Вторая разминка

6. Артемий Маринин

7. Макар Игнатов

8. Матвей Ветлугин

9. Артур Даниелян

10. Глеб Лутфуллин

11. Владислав Дикиджи

После короткой программы

1. Владислав Дикиджи – 94,51

2. Глеб Лутфуллин – 87,71

3. Артур Даниелян – 85,73

4. Матвей Ветлугин – 81,72

5. Макар Игнатов – 77,70

6. Артемий Маринин – 69,73

7. Илья Мавлянов – 69,58

8. Александр Мельников – 68,60

9. Егор Баулин – 63,50

10. Андрей Мухортов – 59,15

11. Степан Тартыгин – 53,40

