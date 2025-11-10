Флик о 4:2 с «Сельтой»: «Доволен командой, «Барса» на правильном пути. Не все получилось идеально, травмы – не оправдание»

Ханси Флик: доволен игрой «Барсы», но против «Сельты» не все получилось идеально.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Сельтой» в 12-м туре Ла Лиги (4:2).

«Я доволен командой. Я очень счастлив. Я ценю то, что мы сделали. Думаю, мы допустили ошибки в первом тайме, но прибавили после перерыва, лучше оборонялись. В первом тайме тоже были хорошие моменты. Мы хорошо владели мячом.

В футболе не имеет значения то, что вы делали в прошлом. Второй тайм придаст нам уверенности в будущем. Мы сосредоточены на себе. Мы оказываем хорошее давление на соперника. Я доволен вторым таймом».

О сокращении отставания от «Реала»

«Мы концентрируемся только на себе, но давление на соперника – это хорошо. Я счастлив, потому что победа до перерыва – это очень хорошо. Думаю, лучше уйти на перерыв с победой, чем с поражением. Я очень горжусь нашей сегодняшней победой.

Иногда я думаю, что стоит поговорить о некоторых вещах, но вокруг нас и так много шума. Мне понравился матч, но мы проанализируем его. Травмы – это не оправдание. Думаю, мы прибавили и находимся на правильном пути как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.

Мы всегда все анализируем. Мы сделаем это и после сегодняшнего матча, в котором у нас не все получилось идеально. Но мы были уверены в том, что делали», – сказал главный тренер «Барселоны».