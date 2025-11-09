Отрыв Норриса от Пиастри в чемпионате вырос до 24 очков, от Ферстаппена – до 49
Норрис упрочил лидерство в чемпионате после победы в Бразилии.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Сан-Паулу после старта с поул-позиции.
Напарник и ключевой соперник британца Оскар Пиастри получил десятисекундный штраф и финишировал пятым. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен начал гонку с пит-лейн, но смог прорваться на третью строчку.
Ландо нарастил преимущество над конкурентами. На счету лидера сезона 390 очков, Пиастри уступает британцу 24 балла, Ферстаппен – 49.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2025
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Ферстаппен – 3-й после старта с пит-лейн, Пиастри – 5-й
