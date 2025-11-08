Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов представят произвольные программы
9 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выйдут на лед с произвольными программами.
Гран-при России по фигурному катанию
3-й этап, «Идель»
Казань
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Майя Шегай – Андрей Шадерков
2. Анна Карпук – Алексей Хвалько
3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Вторая разминка
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
После короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 75,77
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 73,42
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 68,09
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 64,98
5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,60
6. Анна Карпук – Алексей Хвалько – 58,41
7. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 57,72
