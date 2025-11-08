  • Спортс
  • Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов представят произвольные программы
14

Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов представят произвольные программы

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский поборются за победу на Гран-при в Казани.

9 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выйдут на лед с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию

3-й этап, «Идель»

Казань

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Майя Шегай – Андрей Шадерков

2. Анна Карпук – Алексей Хвалько

3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Вторая разминка

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 75,77

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 73,42

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 68,09

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 64,98

5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,60

6. Анна Карпук – Алексей Хвалько – 58,41

7. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 57,72

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
