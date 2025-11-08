Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов представят произвольные программы

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский поборются за победу на Гран-при в Казани.

9 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выйдут на лед с произвольными программами. Гран-при России по фигурному катанию 3-й этап, «Идель» Казань Пары Произвольная программа Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Майя Шегай – Андрей Шадерков 2. Анна Карпук – Алексей Хвалько 3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов Вторая разминка 4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов После короткой программы 1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 75,77 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 73,42 3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 68,09 4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 64,98 5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 62,60 6. Анна Карпук – Алексей Хвалько – 58,41 7. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 57,72 Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева