ЦСКА обратился в ЭСК по кубковому матчу с «Махачкалой» из-за назначенного пенальти
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Динамо» Махачкала (0:1) из-за назначенного пенальти, сообщает Bobsoccer.
На 2-й добавленной к первому тайму минуте полузащитник армейцев Энрике Кармо в своей штрафной снизу задел вытянутую ногу Гамида Агаларова, пытаясь дотянуться до мяча. Форвард махачкалинцев упал на газон.
Игра продолжилась, но спустя минуту главный судья Иван Сараев ее остановил, изучил видеоповтор и назначил одиннадцатиметровый. Удар с точки на 6-й добавленной минуте исполнил Ражаб Магомедов – 1:0.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
