ЦСКА обратился в ЭСК по кубковому матчу с «Махачкалой» из-за назначенного пенальти

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Динамо » Махачкала (0:1) из-за назначенного пенальти , сообщает Bobsoccer.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте полузащитник армейцев Энрике Кармо в своей штрафной снизу задел вытянутую ногу Гамида Агаларова , пытаясь дотянуться до мяча. Форвард махачкалинцев упал на газон.

Игра продолжилась, но спустя минуту главный судья Иван Сараев ее остановил, изучил видеоповтор и назначил одиннадцатиметровый. Удар с точки на 6-й добавленной минуте исполнил Ражаб Магомедов – 1:0.