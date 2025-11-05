Победы «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала» в ЛЧ, интервью Роналду Моргану, российские ватерполисты допущены к международным турнирам, Бекхэма произвели в рыцари и другие новости

1. «Ливерпуль» обыграл «Реал» в 4-м туре Лиги чемпионов благодаря голу Мак Аллистера – 1:0! По ходу игры судья не стал назначать пенальти за руку у Тчуамени, а УЕФА поддержал арбитра. Перед матчем вандалы испортили мурал с изображением Трента рядом с «Энфилдом», а самого бывшего игрока «Ливерпуля», играющего за «Мадрид», освистали .

«ПСЖ» уступил «Баварии» дома – 1:2. Диас сделал дубль и получил красную , у Дембеле травма . Мюнхенцы выиграли все 16 матчей с начала сезона с общим счетом 56:11.

В других матчах дня «Арсенал» вместе с 15-летним рекордсменом ЛЧ Доуманом разгромил «Славию» на выезде (3:0), «Атлетико» обыграл «Юнион» (3:1), Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» (1:1), «Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» (0:0), «Тоттенхэм» разгромил «Копенгаген» (4:0).

2. В Fonbet КХЛ СКА уступил «Динамо» Москва, «Спартак» победил «Сочи», «Сибирь» проиграла «Торпедо».

3. Криштиану Роналду дал новое интервью своему другу Пирсу Моргану. Португалец заявил, что не мечтает выиграть ЧМ, рассказал о подготовке к завершению карьеры, раскритиковал «МЮ» за отсутствие структуры, но поддержал Аморима, поделился ощущениями от статуса миллиардера и назвал самую дорогую покупку. А еще заявил , что мнение других его не волнует.

4. НХЛ. «Бостон» обыграл «Айлендерс» (4:3 Б), Хуснутдинов сравнял счет на 56-й минуте и забил победный буллит, Задоров устроил стычку , ударив Шефера по лицу. «Рейнджерс» проиграли «Каролине» (0:3) – 6-е поражение в 6 домашних играх в сезоне, Кочетков сыграл на ноль в 1-м матче в сезоне, Панарин без очков в 6-й игре подряд . Все результаты дня – здесь .

5. НБА. Трехочковый Николы Вучевича за 3 секунды до сирены принес «Чикаго» победу над «Филадельфией» и другие результаты .

6. Российские ватерполисты будут допущены к международным соревнованиям с 1 января 2026 года.

7. Соболенко обыграла Пегулу во втором туре итогового турнира WTA, Гауфф победила Паолини.

8. РПЛ хочет чаще взаимодействовать с РФС и Минспортом через «проактивную единую позицию» – это заложено в «Стратегии-2030». Также лига стремится к росту средней посещаемости до 18 000 человек к 2030 году. Еще Премьер-лига хочет увеличить вдвое заработок от продажи международных прав и лицензирования к 2030-му.

9. «Ванкувер» поместил Виталия Кравцова на драфт отказов для расторжения контракта . Хоккеист подпишет контракт с «Трактором» на 3 года.

10. Дэвида Бекхэма произвели в рыцари на церемонии в Виндзорском дворце. Бывший полузащитник сборной Англии сказал : «Я всегда был большим поклонником монархии. Горжусь, что получил эту честь от самой важной и уважаемой структуры в мире».

11. Менее половины средств от продажи «Челси» Абрамовичем перечислят Украине – 922,9 млн фунтов. Бывшая материнская компания клуба отчиталась о долгах по кредитам – более 1,5 млрд, пишет The Times.

12. Дезире Дуэ из «ПСЖ» выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе.

13. Риера согласовал контракт с «Црвеной Звездой» и возглавит команду в декабре. Тренером интересовался «Спартак».

14. Алексей Швед стал игроком УНИКСа.

15. В «Барселоне» считают Батракова футболистом, соответствующим задачам европейских топ-клубов. Первые контакты с «Локомотивом» могут произойти зимой, утверждает Metaratings. Педро интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу», за вингером «Зенита» также следят клубы из Саудовской Аравии.

16. Мусаев, Челестини, Галактионов, Семак, Талалаев и Осинькин претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в октябре.

17. «Фиорентина» уволила Пиоли. Команда идет 20-й в Серии А после 10 матчей без побед со старта сезона.

18. Кубок мира по шахматам. 1/64 финала. Непомнящий, Гукеш, Ниманн, Дубов стартовали с ничьих, Землянский, Наер и Есипенко выиграли первые партии, Мурзин проиграл.

19. Рафинья после непопадания в команду года от FIFPro опубликовал 17 сторис со своими достижениями за прошлый сезон, подписав некоторые смеющимися эмодзи.

20. Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала.

Цитаты дня.

Ташуев о Челестини: «В нем нет ничего сверхъестественного, нормальный тренер. У нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами. У меня доминирующий, сложный футбол, долго объяснять»

Дегтярев поздравил с Днем народного единства: «Этот праздник – символ сплоченности и ответственности каждого за страну»

Александр Плющенко: «Со мной все хорошо, температура 37 . Пишут, что меня забрала скорая помощь – никуда не забирали, в больнице я не лежал»

Берни Экклстоун: «Хэмилтон хотел стать чемпионом в «Феррари», а теперь удивлен, что не может. Льюис в Скудерии – маркетинговый проект»

Роман Ротенберг: «Нет времени скучать по КХЛ, я вот каждый день работаю . Сейчас мои мысли только о сборной России, это приоритет для меня»

Переехавший в Дубай Фердинанд о росте налогов в Англии: «Когда в стране все разваливается, я думаю: правда ли налоги идут на то, что реально приносит пользу жителям? И многие знают ответ»