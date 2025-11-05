«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:15

ЦСКА сыграет с «Динамо» Махачкала.

ЦСКА сыграет с «Динамо » Махачкала в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Матч пройдет на «Анжи-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

