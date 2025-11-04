Бекхэм произведен в рыцари на церемонии в Виндзорском дворце: «Короля впечатлил мой костюм. Он самый элегантно одетый мужчина из всех, кого я знаю, пожалуй»

Дэвид Бекхэм произведен в рыцари.

Дэвид Бекхэм официально произведен в рыцари.

Церемония посвящения в рыцари бывшего полузащитника сборной Англии состоялась в Виндзорском дворце. Бекхэм был удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность – теперь Дэвид получил право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди».

– Вам удалось поговорить с королем Карлом III?

– Он был весьма впечатлен моим костюмом. Пожалуй, он самый элегантно одетый мужчина из всех, кого я знаю, поэтому на протяжении многих лет он вдохновлял меня на создание многих образов, он определенно вдохновил меня и на этот образ. Костюм придумала моя жена.

Я посмотрел на его старые фотографии, где он был молодым, в дневных костюмах, и подумал: «Ладно, я хочу одеться так», – поэтому я показал их жене, и она придумала [этот образ], – сказал Бекхэм в интервью PA.

Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборную Англии, выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Ла Лигу, МЛС, Лигу 1 и другие соревнования.