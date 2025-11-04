0

«Наполи» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Айнтрахт» в гостях у «Наполи» в Лиге чемпионов.

«Наполи» примет «Айнтрахт» в 4-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени. 

Игра пройдет в Неаполе на «Стадио Диего Армандо Марадона».

В прямом эфире ее можно будет посмотреть в Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?3146 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
