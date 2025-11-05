Симеоне о 3:1 с «Юнионом»: «После пропущенного гола игра вышла из-под контроля, но все закончилось в пользу «Атлетико»
Диего Симеоне: после пропущенного гола игра вышла из-под контроля «Атлетико».
Диего Симеоне оценил победу «Атлетико» над «Юнионом» (3:1) в Лиге чемпионов.
«Знали, что матч будет трудным. Они одержали великолепную победу в Эйндховене, хорошо начали против «Интера», но стандарты и второй тайм привели к их поражению.
Первый гол был очень полезен для нас, мы забили в сложной ситуации. Во втором тайме мы прибавили, стали лучше контролировать игру, сделали счет 2:0. Затем пропустили со стандарта и после фола, которого можно было избежать.
В итоге игра вышла из-под контроля, но все закончилось в нашу пользу», – сказал тренер «Атлетико».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости