  • Симеоне о 3:1 с «Юнионом»: «После пропущенного гола игра вышла из-под контроля, но все закончилось в пользу «Атлетико»
Симеоне о 3:1 с «Юнионом»: «После пропущенного гола игра вышла из-под контроля, но все закончилось в пользу «Атлетико»

Диего Симеоне оценил победу «Атлетико» над «Юнионом» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Знали, что матч будет трудным. Они одержали великолепную победу в Эйндховене, хорошо начали против «Интера», но стандарты и второй тайм привели к их поражению. 

Первый гол был очень полезен для нас, мы забили в сложной ситуации. Во втором тайме мы прибавили, стали лучше контролировать игру, сделали счет 2:0. Затем пропустили со стандарта и после фола, которого можно было избежать. 

В итоге игра вышла из-под контроля, но все закончилось в нашу пользу», – сказал тренер «Атлетико».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
