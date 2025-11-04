Педро интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». За вингером «Зенита» также следят клубы из Саудовской Аравии («СЭ»)

Педро интересен двум клубам АПЛ.

«Тоттенхэм » и «Ньюкасл » проявляют интерес к 19-летнему вингеру «Зенита » Педро , об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако петербургский клуб не получал никаких официальных предложений.

Также за ситуацией вокруг футболиста продолжают следить несколько клубов из Саудовской Аравии.

С октября дела бразильца ведет Bertolucci Sports – компания бразильского агента Джулиано Бертолуччи, которая провела трансфер Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Педро забил 2 гола и сделал 1 передачу в 14 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .