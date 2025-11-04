Педро интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». За вингером «Зенита» также следят клубы из Саудовской Аравии («СЭ»)
Педро интересен двум клубам АПЛ.
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к 19-летнему вингеру «Зенита» Педро, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Однако петербургский клуб не получал никаких официальных предложений.
Также за ситуацией вокруг футболиста продолжают следить несколько клубов из Саудовской Аравии.
С октября дела бразильца ведет Bertolucci Sports – компания бразильского агента Джулиано Бертолуччи, которая провела трансфер Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Педро забил 2 гола и сделал 1 передачу в 14 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
