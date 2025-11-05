Демидов набрал 1+1 в матче с «Филадельфией» и стал 2-й звездой. У него 12 очков в 13 играх в сезоне

Иван Демидов набрал 1+1 в матче с «Филадельфией» и стал 2-й звездой.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:5 Б).

19-летнего россиянина признали второй звездой встречи. В его активе 12 (4+8) очков в 13 играх в сезоне при полезности «+4» и среднем времени на льду 14:04.

Сегодня Демидов (15:21, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ, допустил 2 потери и получил малый штраф.

Свой буллит в послематчевой серии нападающий не реализовал.