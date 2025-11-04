Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Это должно определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? По 6-7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?»
Криштиану Роналду заявил, что не мечтает выиграть чемпионат мира.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему не мечтает выиграть чемпионат мира.
– Если вы спросите меня: «Криштиану, выиграть чемпионат мира – это мечта?» Нет, это не мечта.
– Это не должно определять тебя как игрока.
– Нет. Определять что? Определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? Определять это по победе в одном соревновании, по 6-7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо? – сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану.
Роналду о словах Руни, что Месси лучше: «Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать»
Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
