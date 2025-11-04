  • Спортс
  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» в гостях у «Славии», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом», «Ювентус» – со «Спортингом»
15

В Лиге чемпионов пройдут матчи 4-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Во вторник «Ливерпуль» будет противостоять «Реалу», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» проведет гостевой матч со «Славией», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом», «Ювентус» – со «Спортингом».

Лига чемпионов

4-й тур

4 ноября 20:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Не начался
Бавария

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Александр Балабанов
Спортс
