Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» в гостях у «Славии», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом», «Ювентус» – со «Спортингом»

В Лиге чемпионов пройдут матчи 4-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Во вторник «Ливерпуль » будет противостоять «Реалу », «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал » проведет гостевой матч со «Славией», «Наполи » сыграет с «Айнтрахтом», «Ювентус » – со «Спортингом».

Лига чемпионов

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

