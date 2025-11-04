Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» в гостях у «Славии», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом», «Ювентус» – со «Спортингом»
В Лиге чемпионов пройдут матчи 4-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
Во вторник «Ливерпуль» будет противостоять «Реалу», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» проведет гостевой матч со «Славией», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом», «Ювентус» – со «Спортингом».
Лига чемпионов
4-й тур
4 ноября 17:45, Синобо Стэдиум
4 ноября 17:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Не начался
4 ноября 20:00, Энфилд
Не начался
4 ноября 20:00, Парк-де-Пренс
4 ноября 20:00, Георгиос Караискакис
Не начался
4 ноября 20:00, Метрополитано
4 ноября 20:00, Аспмюра
Не начался
4 ноября 20:00, Альянц Стэдиум
4 ноября 20:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости