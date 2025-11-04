  • Спортс
  • Криштиану Роналду: «Не знаю, сколько у меня машин, я не считаю. 40 или 41. Я купил Bugatti Tourbillon, но это инвестиция – я не буду ее водить. Самая дорогая покупка – самолет»
Криштиану Роналду назвал свою самую дорогую покупку.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о приобретенных самолетах и автомобилях. 

– Какую самую дорогую вещь ты когда-либо покупал?

– Самая дорогая вещь… Самолет.

– Мне нравится, как ты задумался. Что за самолет?

– У меня был собственный самолет 13 лет, но год назад я сменил его. Так что он немного дороговат.

– Какая модель у тебя сейчас?

– У меня Global Express.

Как я уже говорил, деньги дают тебе возможность покупать материальные блага, и это хорошо. Но сейчас в моей жизни такой период, когда меня это больше не интересует. Я хочу начать следующую главу своей жизни без больших затрат. Мои мечты уже сбылись – я осуществил их в свои 20-30 лет. Раньше я любил автомобили и все, что с ними связано, но у меня больше нет этой страсти.

Я владею самолетами, потому что я не обычный человек, и они помогают мне чувствовать себя комфортно. Но я больше этого не ищу. Я просто хочу наслаждаться жизнью. Как сказал Карл Юнг, после 40 лет начинаешь жить по-настоящему. И я начинаю это чувствовать. Для меня деньги – это хорошо, но это уже не важно. Я не трачу деньги, я не хожу по магазинам. Если я куда-нибудь поеду, я смогу купить все, что захочу, но мне это больше не нужно.

Хорошо, допустим, три дня назад я купил машину, но она для коллекции. Я не собираюсь водить эту машину. Это как инвестиция.

– Что это за машина?

– Mercedes. Извините. Mercedes у меня тоже есть. Я купил Bugatti Tourbillon, но это инвестиция.

– Сколько у тебя сейчас машин?

– Я не знаю.

– Ты не знаешь, сколько у тебя машин?

– Я не считаю машины. Серьезно. Я их не считаю.

– Мне нравится, что в твоих устах это звучит так обыденно.

– Но это нормально. Я не хочу скромничать. Это факт. Честно, я не знаю,  сколько их у меня. 40 или 41. Я не знаю. Я клянусь, я клянусь своими детьми.

– Какая твоя любимая?

– Я обожаю Bugatti. Да. У меня их несколько, и они разные, это разные звери.

– Но ты когда-нибудь водил эти машины?

– На самом деле, не водил. Например, я провел в Мадриде неделю и даже не зашел в свой гараж, чтобы посмотреть, есть ли там машины. В тот день, когда я уезжал, два Bugatti отправились на техосмотр и вернулись, и я на них только посмотрел – они в порядке, они чистые. Но, честно говоря, автомобили больше не являются моей страстью, – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoПирс Морган
