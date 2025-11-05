РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD, создать архив и усовершенствовать систему ВАР

РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD.

РПЛ будет работать над повышением качества трансляций матчей, созданием архива и совершенствованием системы ВАР.

Премьер-лига приняла стратегию развития на период до 2030 года. Концепция будет официально представлена 5 ноября на форуме «Россия – спортивная держава», однако «Ведомостям» удалось заранее ознакомиться с содержанием презентации.

Четвертый блок «Стратегии-2030» посвящен технологиям. Работу по повышению качества трансляций (в том числе в формате Ultra HD) планируется оценить по выросшим телепоказателям. Для этого РПЛ намерена усилить свою роль в создании контента – стать сопродюсером для основного вещателя.

Ожидается, что развитие цифровых сервисов РПЛ и создание «единого цифрового пространства» для болельщиков повлияют на увеличение аудитории.

Также в планах лиги разработка систематизированного архива, куда попадут документы, статистика, аналитические отчеты и видео.

Кроме того, планируется совместная с РФС работа по совершенствованию системы ВАР.