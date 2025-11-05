  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD, создать архив и усовершенствовать систему ВАР
8

РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD, создать архив и усовершенствовать систему ВАР

РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD.

РПЛ будет работать над повышением качества трансляций матчей, созданием архива и совершенствованием системы ВАР.

Премьер-лига приняла стратегию развития на период до 2030 года. Концепция будет официально представлена 5 ноября на форуме «Россия – спортивная держава», однако «Ведомостям» удалось заранее ознакомиться с содержанием презентации.

Четвертый блок «Стратегии-2030» посвящен технологиям. Работу по повышению качества трансляций (в том числе в формате Ultra HD) планируется оценить по выросшим телепоказателям. Для этого РПЛ намерена усилить свою роль в создании контента – стать сопродюсером для основного вещателя.

Ожидается, что развитие цифровых сервисов РПЛ и создание «единого цифрового пространства» для болельщиков повлияют на увеличение аудитории.

Также в планах лиги разработка систематизированного архива, куда попадут документы, статистика, аналитические отчеты и видео. 

Кроме того, планируется совместная с РФС работа по совершенствованию системы ВАР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Ведомости»
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
видеоповторы
logoсудьи
технологии
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РПЛ хочет увеличить вдвое заработок от продажи международных прав и лицензирования к 2030-му. Еще одна цель – более 1 млн подписчиков на платных ресурсах («Ведомости»)
вчера, 18:52
РПЛ стремится к росту средней посещаемости до 18 000 человек к 2030 году и планирует создавать документальные фильмы и шоу для увеличения аудитории («Ведомости»)
вчера, 17:49
РПЛ хочет чаще взаимодействовать с РФС и Минспортом через «проактивную единую позицию» и стать «прогрессивной и стабильной бизнес-площадкой» – это заложено в «Стратегии-2030»
вчера, 16:52
Главные новости
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
14 минут назад
Победы «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала» в ЛЧ, интервью Роналду Моргану, российские ватерполисты допущены к международным турнирам, Бекхэма произвели в рыцари и другие новости
сегодня, 04:15
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
сегодня, 03:43
У «Ливерпуля» больше всех сухих побед (5) над «Реалом» в истории ЛЧ/КЧ
сегодня, 03:28
Бурруль считает, что рука Тчуамени – это пенальти: «Обе руки вытянуты к траектории полета мяча»
сегодня, 02:39
Вальверде о 0:1 с «Ливерпулем»: «Трудно принять это поражение. «Реалу» нужно лучше защищаться при стандартах»
сегодня, 01:48
Венсан Компани: «Три очка с «ПСЖ» – это хорошо, но в ноябре трофеи не выигрываются. В субботу была обширная ротация, сегодня играли в меньшинстве – но справились, это вселяет уверенность»
вчера, 23:12
Слот про 1:0 с «Реалом»: «Доволен, могло быть больше. У Мбаппе и Винисиуса 24 голевых действия в Ла Лиге, важно было сделать все, чтобы они не отличились. Выдающаяся игра Брэдли»
вчера, 22:59
Луис Энрике: «Бавария» была сильнее в равных составах, а «ПСЖ» делал ей приятные подарки и мог пропустить больше. Следующие матчи будут тяжелыми, у нас худшее расписание»
вчера, 22:46
Куртуа о 0:1 от «Ливерпуля»: «Реал» совершал много необязательных фолов возле штрафной. Перед голом нарушения не было – Гравенберх нырял»
вчера, 22:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Карабах» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
4 минуты назад
Симеоне о 3:1 с «Юнионом»: «После пропущенного гола игра вышла из-под контроля, но все закончилось в пользу «Атлетико»
34 минуты назад
Первая лига. «Урал» сыграет с «Челябинском»
50 минут назад
«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 04:55
Петрович о сверхэмоциональности Станковича: «Хочешь работать в больших клубах – лучше так себя не вести. Лучше взять паузу на 10 секунд и все забыть, чем получить красную карточку»
сегодня, 04:45
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 04:30
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 03:55
Хвича об 1:2: «Бавария» очень сильна и даже в меньшинстве оборонялась хорошо. Моментов у «ПСЖ» оказалось недостаточно»
сегодня, 03:15
Ван Дейк об 1:0: «У «Реала» классные игроки. Знаем, как они могут наказывать. «Ливерпуль» идеально выполнил план на игру»
сегодня, 02:57
Нойер о 2:1 с «ПСЖ»: «Баварии» пришлось биться вдесятером во втором тайме. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были готовы»
сегодня, 02:19