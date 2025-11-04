«Ювентус» – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Ювентус» сыграет со «Спортингом» в Лиге чемпионов.

«Ювентус» примет «Спортинг» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на «Альянц Стэдиум» в Турине.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

