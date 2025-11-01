Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Швентек сыграет с Киз, Рыбакина встретится с Анисимовой
Ига Швентек сыграет с Мэдисон Киз в первый день итогового турнира.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1 – 8 ноября 2025
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 15 500 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Штеффи Граф
|Теннисистка
|АС
|КГ
|ДП
|ЖП
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Арина Соболенко
|X
|Коко Гауфф
|X
|Джессика Пегула
|X
|Жасмин Паолини
|X
Первый тур
Группа Серены Уильямс
|Теннисистка
|ИШ
|АА
|ЕР
|МК
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Ига Швентек
|X
|Аманда Анисимова
|X
|Елена Рыбакина
|X
|Мэдисон Киз
|X
Первый тур
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
