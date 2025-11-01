2

Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Швентек сыграет с Киз, Рыбакина встретится с Анисимовой

Ига Швентек сыграет с Мэдисон Киз в первый день итогового турнира.

WTA Finals

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

1 – 8 ноября 2025

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 15 500 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Штеффи Граф

Теннисистка АС КГ ДП ЖП Матчи Сеты Геймы
Арина Соболенко    X            
Коко Гауфф    X           
Джессика Пегула     X        
Жасмин Паолини        X       

Первый тур

Группа Серены Уильямс

Теннисистка ИШ АА ЕР МК Матчи Сеты Геймы
Ига Швентек    X            
Аманда Анисимова   X          
Елена Рыбакина      X        
Мэдисон Киз            

Первый тур

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoWTA Finals
результаты
logoЕлена Рыбакина
logoКоко Гауфф
logoАрина Соболенко
logoДжессика Пегула
logoЖасмин Паолини
logoАманда Анисимова
logoИга Швентек
logoМэдисон Киз
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
«Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно». Давыденко о самом крупном штрафе за карьеру
29 минут назад
Ченнай (WTA). 1/2 финала. Тьен играет с Тараруди, Биррелл поборется с Гарленд
58 минут назадLive
Мокров об отстранении на 4 года за допинг: «Считаю такое решение не только необъективным, но и вызовом всему спортивному сообществу»
сегодня, 11:49
Давыденко о том, что в начале карьеры сорвался его переход в Германию: «Немцы тянули с паспортом, а в это время Кафельников все лезет, лезет»
сегодня, 11:31
17-летняя Таггер отыграла три матчбола у Голубич и вышла в финал на дебютном турнире WTA
сегодня, 10:50
Цзюцзян (WTA). Голубич играет с Таггер, Блинкова вышла в финал
сегодня, 07:58Live
Гауфф о том, почему женский тур лучше мужского: «По-моему, намного интереснее, когда победители разные, а не одни и те же двое»
сегодня, 09:52
19-летняя Мбоко вышла во второй финал в сезоне
сегодня, 09:37
Гонконг (WTA). 1/2 финала. Мбоко обыграла Фернандес, Джойнт выбыла
сегодня, 09:27
Чемпион Australian Open в паре Рохан Бопанна завершил карьеру. Он самый возрастной №1 парного рейтинга в истории
сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55