Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Швентек сыграет с Киз, Рыбакина встретится с Анисимовой

Ига Швентек сыграет с Мэдисон Киз в первый день итогового турнира.

WTA Finals Эр-Рияд, Саудовская Аравия

1 – 8 ноября 2025 Итоговый турнир WTA Призовой фонд – 15 500 000 долларов Крытые корты, хард Групповой этап Группа Штеффи Граф Теннисистка АС КГ ДП ЖП Матчи Сеты Геймы Арина Соболенко X Коко Гауфф X Джессика Пегула X Жасмин Паолини X Первый тур Группа Серены Уильямс Теннисистка ИШ АА ЕР МК Матчи Сеты Геймы Ига Швентек X Аманда Анисимова X Елена Рыбакина X Мэдисон Киз X Первый тур