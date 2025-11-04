Берни Экклстоун: «Хэмилтон хотел стать чемпионом в «Феррари», а теперь удивлен, что не может. Льюис в Скудерии – маркетинговый проект»

Экклстоун заявил, что Хэмилтон не выиграет титул в «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что Льюис Хэмилтон уже провалился в «Феррари ».

«У него все выходит из-под контроля. Он хотел стать там чемпионом, а теперь удивлен, что не может. Он, вероятно, был одним из лучших пилотов прошлого десятилетия, но не лучшим.

[Сотрудничество Хэмилтона с «Феррари»] это маркетинговый проект. Думаю, в будущем он будет больше заниматься модой», – сказал Экклстоун.

Берни Экклстоун: «Макларен» отдает предпочтение Норрису. Но титул выиграет Ферстаппен»

