  Данил Глебов получил травму в матче с «Рубином». Хавбек «Динамо» вернется в строй после ноябрьской паузы
Данил Глебов получил травму в матче с «Рубином». Хавбек «Динамо» вернется в строй после ноябрьской паузы

Данил Глебов выбыл на три недели из-за травмы.

Данил Глебов пропустит несколько ближайших матчей из-за травмы.

Полузащитник «Динамо» получил мышечное повреждение в игре 14-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

Ожидается, что 26-летний игрок вернется в строй после ноябрьской паузы на матчи сборных.

Таким образом, Глебов пропустит сегодняшний матч 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Зенитом», игру 15-го тура РПЛ с «Акроном», а также товарищеские матчи сборной России с Перу и Чили, которые пройдут 12 и 15 ноября соответственно.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДанил Глебов
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoтравмы
