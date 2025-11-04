Роман Ротенберг: «Нет времени скучать по КХЛ, я вот каждый день работаю. Сейчас мои мысли только о сборной России, это приоритет для меня»

Роман Ротенберг: нет времени скучать по КХЛ, приоритет – сборная России.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг сказал, что у него нет времени скучать по работе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы увлеченно занимались с юными хоккеистами. Недавно Владимир Плющев заявил, что в КХЛ скучают по вам, как по тренеру, потому что вы очень харизматичный. Не скучаете ли вы?

– Знаете, у меня нет времени скучать, потому что я вот каждый день работаю. Также максимально развиваю детей, юношей. С ними очень интересно работать. Конечно, для меня очень важно всегда развиваться.

Сейчас мои мысли только о сборной России. Стараюсь помогать в развитии детской школы хоккея максимально, академии хоккея. И очень важно понимать, что работа со сборной России сейчас для меня является приоритетом.

Я очень рад, что у меня есть возможность работать в сборной России, – сказал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Ротенберг.

Напомним, что «Россия 25» под руководством специалиста примет участие в декабрьском Кубке Первого канала в Новосибирске. Также на турнире выступят сборные Беларуси и Казахстана.