  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Нет времени скучать по КХЛ, я вот каждый день работаю. Сейчас мои мысли только о сборной России, это приоритет для меня»
15

Роман Ротенберг: «Нет времени скучать по КХЛ, я вот каждый день работаю. Сейчас мои мысли только о сборной России, это приоритет для меня»

Роман Ротенберг: нет времени скучать по КХЛ, приоритет – сборная России.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг сказал, что у него нет времени скучать по работе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы увлеченно занимались с юными хоккеистами. Недавно Владимир Плющев заявил, что в КХЛ скучают по вам, как по тренеру, потому что вы очень харизматичный. Не скучаете ли вы?

– Знаете, у меня нет времени скучать, потому что я вот каждый день работаю. Также максимально развиваю детей, юношей. С ними очень интересно работать. Конечно, для меня очень важно всегда развиваться.

Сейчас мои мысли только о сборной России. Стараюсь помогать в развитии детской школы хоккея максимально, академии хоккея. И очень важно понимать, что работа со сборной России сейчас для меня является приоритетом.

Я очень рад, что у меня есть возможность работать в сборной России, – сказал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Ротенберг. 

Напомним, что «Россия 25» под руководством специалиста примет участие в декабрьском Кубке Первого канала в Новосибирске. Также на турнире выступят сборные Беларуси и Казахстана. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
сборная России U25
logoРоман Ротенберг
logoСборная России по хоккею с шайбой
детский хоккей
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг провел мастер-класс для сборной России U18, Радулов присутствовал: «Международная практика – важнейшая часть развития каждого хоккеиста»
вчера, 19:03Фото
Кузнецов о Ротенберге: «У нас отличные отношения, после дебюта за «Металлург» от него было одно из первых сообщений. Если позовут в «Россию 25» – первым же рейсом сяду и поеду»
31 октября, 07:45
Губернатор Новосибирской области о встрече с Ротенбергом: «Основной темой стала подготовка к Кубку Первого канала. Турнир станет новым этапом в истории хоккейных матчей региона»
23 октября, 17:59Фото
«Ротенберг – как Жириновский. Говорит непонятные вещи, но через 2-3 года они сбываются. На четвертый сезон в СКА он бы выиграл Кубок». Сервисмен сборной Рогатин о тренере
22 октября, 19:34
Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»
17 октября, 09:02
Главные новости
НХЛ. «Торонто» победил «Питтсбург», «Ванкувер» одолел «Нэшвилл», «Эдмонтон» уступил «Сент-Луису», «Сиэтл» обыграл «Чикаго»
сегодня, 05:40
Макдэвид набрал 1100 очков в регулярках НХЛ – в 726 матчах. Только Гретцки, Лемье и Босси достигли этой отметки быстрее в истории лиги
сегодня, 05:15
Малкин, Макдэвид и Сузуки делят лидерство в гонке ассистентов НХЛ – у всех по 16 передач
сегодня, 04:55
Макдэвид и Малкин догнали Маккиннона и Айкела в гонке бомбардиров НХЛ и делят с ними 2-е место – у всех по 19 очков. Лидирует Шайфли с 20 баллами
сегодня, 04:40
КХЛ. «Сибирь» примет «Торпедо», СКА против «Динамо» Москва, «Спартак» в гостях у «Сочи»
сегодня, 04:25
Малкин против «Торонто»: 16-й ассист в сезоне, 8 бросков, 0 из 3 на точке и «минус 2» за 22:33. У него 19 очков в 14 играх
сегодня, 04:05
«Торонто» победил «Питтсбург» (4:3 при 20:37 по броскам), уступая 0:3 после двух периодов. Нюландер набрал 2+1, Мэттьюс – 1+1
сегодня, 03:22
Канцеров после 6:1: «Шанхай» играет в канадский хоккей: все вперед, через выброс. Наш хоккей победил, «Металлург» мог забить еще больше»
вчера, 21:59
«Айлендерс» подписали контракт с лабрадором Марти, названным в честь Мэтта Мартина. Клуб ранее подготовил 5 собак-поводырей и помощников совместно с фондом America’s VetDogs
вчера, 21:32Фото
Овечкин о 900-й шайбе в НХЛ: «Думаю об этой отметке, конечно. Никто не достигал этого, было бы приятно стать первым»
вчера, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Плохая кобыла берет со старта». Квартальнов о том, что у Лиможа 1 гол в последних 16 матчах за «Динамо» Минск после 6 шайб в первых 5 играх в сезоне
сегодня, 03:35
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Строум про 2 шайбы у Овечкина в 12 матчах: «Вашингтону» нужно создать больше моментов для него. Чем лучше будет наше большинство, тем быстрее он снова оседлает волну успеха»
вчера, 21:49
Сучков о Самонове в ЦСКА: «Стабильности должен добавить, но кардинально ситуацию не изменит. Ждем расторжения Мартина, держать 3 вратарей примерно одного уровня клуб не будет»
вчера, 21:07
Достал, Батерсон и Курашев – звезды недели в НХЛ. У вратаря «Анахайма» 3 победы в 3 матчах, 94,8% отбитых бросков и 91 сэйв
вчера, 20:56
Юров об адаптации в «Миннесоте»: «Русские ребята каждый день советуют в игре и быту. Тарасенко подсказывал в матче с «Рейнджерс». Хорошо, что таких людей трое»
вчера, 20:39
Сергей Савельев о переподписаниях в КХЛ: «Должны быть только в сторону повышения. В НХЛ такого вообще нет, там игроки с минимальными контрактами становились звездами»
вчера, 20:28
Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Демченко дал «Динамо» Минск шанс победить. Хороший раздражитель был сегодня, ребята отнеслись к сопернику серьезно»
вчера, 20:14
Кравец после 2:5 от «Нефтехимика»: «Барыс» уверенно провел 1-й период. Уозерспун врезался в штангу и выбыл до конца сезона»
вчера, 19:28