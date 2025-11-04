Риера согласовал контракт с «Црвеной Звездой» и возглавит команду в декабре. Тренером интересовался «Спартак» (Maxbet Sports)
Альберт Риера согласовал контракт с «Црвеной Звездой».
Альберт Риера близок к назначению в «Црвену Звезду».
По информации сербского издания Maxbet Sports, испанский специалист подписал с «Црвеной Звездой» предварительное соглашение. Ожидается, что Риера подпишет с сербсктим клубом контракт до 2029 года и возглавит команду после 20 декабря, когда в чемпионате Сербии завершится осенняя часть сезона.
Ранее сообщалось, что Риера считается приоритетным вариантом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Деяна Станковича. При этом против назначения испанца, возглавляющего в данный момент словенский «Целе», выступает спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Siol.net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости