Риера согласовал контракт с «Црвеной Звездой» и возглавит команду в декабре. Тренером интересовался «Спартак» (Maxbet Sports)

Альберт Риера согласовал контракт с «Црвеной Звездой».

Альберт Риера близок к назначению в «Црвену Звезду».

По информации сербского издания Maxbet Sports, испанский специалист подписал с «Црвеной Звездой » предварительное соглашение. Ожидается, что Риера подпишет с сербсктим клубом контракт до 2029 года и возглавит команду после 20 декабря, когда в чемпионате Сербии завершится осенняя часть сезона.

Ранее сообщалось , что Риера считается приоритетным вариантом на пост главного тренера «Спартака » в случае отставки Деяна Станковича. При этом против назначения испанца, возглавляющего в данный момент словенский «Целе », выступает спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.