Кравцов подпишет контракт с «Трактором» на 3 года («Чемпионат»)

Виталий Кравцов вернется в «Трактор».

Нападающий Виталий Кравцов подпишет 3-летний контракт с «Трактором».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Сегодня «Ванкувер» поместил игрока на драфт отказов для расторжения контракта.

Напомним, 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора». В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд» и набрал 4 (1+3) балла.

В прошлом сезоне Кравцов набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх.