Дуэ выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе
Дезире Дуэ получил награду Golden Boy.
Дезире Дуэ признан лучшим молодым футболистом года в Европе.
20-летний вингер «ПСЖ» и сборной Франции стал обладателем награды Golden Boy.
Приз вручается итальянской газетой Tuttosport. В 2024 году премию выиграл Ламин Ямаль.
Гюлер, Кубарси, Дуэ, Эстевао, Йоро, Леони, Мастантуоно и сын Станковича вошли в число 25 финалистов премии Golden Boy
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: страница Golden Boy в X
