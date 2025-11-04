Рафинья после непопадания в команду года от FIFPro опубликовал 17 сторис со своими достижениями за прошлый сезон, подписав некоторые смеющимися эмодзи
Рафинья в соцсетях выразил недовольство непопаданием в команду года.
Рафинья в соцсетях напомнил о своих достижениях после непопадания в команду года.
Полузащитник «Барселоны» не был включен в символическую сборную 2025 года по версии FIFPro, хотя входил в шорт-лист. Ранее бразилец занял 5-е место в голосовании за «Золотой мяч».
В сторис инстаграма Рафинья сделал 17 публикаций о своих достижениях в прошлом сезоне – в частности, бразилец репостнул фотографии с трофеем Ла Лиги, Кубком и Суперкубком Испании, а также свои оценки за матчи и нарезки с голами. Некоторые сторис были подписаны смеющимися эмодзи.
Скриншоты: instagram.com/raphinha
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Рафиньи Диаса
