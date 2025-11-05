«Бавария» выиграла все 16 матчей с начала сезона с общим счетом 56:11
«Бавария» победила в 16-й раз подряд.
«Бавария» продлила победную серию во всех турнирах до 16 игр.
Сегодня мюнхенцы одолели «ПСЖ» (2:1) в гостях, хотя остались в меньшинстве в конце первого тайма.
Действующие чемпионы Германии выиграли все матчи в текущем сезоне с общим счетом 56:11.
8 ноября «Бавария» встретится с «Унионом» в Бундеслиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
