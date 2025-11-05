Задоров ударил Шефера по лицу и спровоцировал стычку в матче «Бостона» и «Айлендерс». У россиянина 8 минут штрафа по итогам игры

Никита Задоров ударил Мэттью Шефера по лицу и спровоцировал стычку.

Защитник «Бостона » Никита Задоров спровоцировал стычку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (4:3 Б).

Во втором периоде 30-летний россиянин толкнул у борта 18-летнего защитника клуба с Лонг-Айленда Мэттью Шефера, сбив его с ног.

Когда Шефер поднялся на колени, Задоров ударил его по лицу, из-за чего первый номер драфта-2025 упал на лед. После этого началась массовая стычка.

Россиянин получил за этот эпизод 6 минут штрафа (2 минуты – за атаку игрока, не владеющего шайбой, 4 минуты – за грубость). У «Айлендерс» малыми штрафами были наказаны форвард Андерс Ли и Энтони Дюклер .

Задоров (18:38, «минус 1») в итоге завершил матч с 8 минутами штрафа. У него 1 бросок в створ, 1 блок, 1 силовой прием и 2 потери.

В 15 играх в сезоне у Никиты 4 (1+3) очка при полезности «+2» и среднем времени на льду 21:18.