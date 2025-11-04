  • Спортс
  • РПЛ хочет проводить больше матчей в холодное время года и чаще взаимодействовать с РФС и Минспортом через «проактивную единую позицию» – это заложено в «Стратегии-2030»
РПЛ хочет проводить больше матчей в холодное время года и чаще взаимодействовать с РФС и Минспортом через «проактивную единую позицию» – это заложено в «Стратегии-2030»

РПЛ хочет проводить больше игр зимой и повысить свой статус.

РПЛ рассчитывает на повышение своего статуса в ближайшие годы.

Премьер-лига приняла стратегию развития на период до 2030-го. Концепция развития будет официально представлена 5 ноября на форуме «Россия – спортивная держава», однако «Ведомостям» удалось заранее ознакомиться с содержанием презентации.

В первом блоке («Субъектность») заявляется стремление лиги повысить свой статус как «ключевого института российского футбола». РПЛ намерена расширить взаимодействие с РФС и Министерством спорта через «проактивную единую позицию».

Премьер-лига планирует стать «прогрессивной и стабильной бизнес-площадкой» для многообещающих проектов, подготовить «коммерчески привлекательный формат соревнований» и активно участвовать в диалоге с Российским футбольным союзом по вопросам судейства.

В целях «повышения привлекательности» РПЛ собирается оценить возможности арен, чтобы проводить больше матчей в холодное время года. Также запланировано развитие Winline Зимнего кубка в качестве «единого централизованного коммерческого турнира».

Отмечается, что по направлению «Субъектность» в презентации заявлено более 40 инициатив (200+ проектов), но конкретные показатели эффективности не обозначены.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Ведомости»
