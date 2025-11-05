  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У ЦСКА проблемы с позиционными атаками, нападающие не забивают». Радимов об армейцах
4

«У ЦСКА проблемы с позиционными атаками, нападающие не забивают». Радимов об армейцах

Владислав Радимов: у ЦСКА проблемы с позиционными атаками.

Владислав Радимов отметил проблемы у ЦСКА с позиционными атаками.

«У ЦСКА проблемы с позиционными атаками, это никуда не девается. Обыгрывать такие команды, как «Пари НН» (2:0), всегда сложно, особенно для ЦСКА, которому нужно пространство, которому не очень легко это все дается. Ну, так над этим надо работать. Не так давно, при Николиче, тоже была проблема с позиционным нападением, в том же финале Кубка с «Ростовом» также ничего не получилось создать. 

И у армейцев большая проблема, что нападающие не забивают. Но, насколько я слышал, руководство сказало, что первая и главная цель — это купить хорошего нападающего. Тогда ЦСКА, наверное, будет более конкурентоспособен. Хорошо, что сейчас в атаке выручают другие. 

Конечно, надо в этом матче отметить голевую комбинацию Кругового и Кисляка. Еще раз убеждаюсь, что Кисляк очень хороший футболист, потому что в конце матча прибежать в чужую вратарскую и замкнуть – это было красиво. Как и отличная передача Кругового», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoВладислав Радимов
logoтактика
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 04:30
Ташуев о Челестини: «В нем нет ничего сверхъестественного, нормальный тренер. У нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами. У меня доминирующий, сложный футбол, долго объяснять»
вчера, 16:49
Сергей Ташуев: «ЦСКА – это прогнозируемая команда. Ограниченность в позиционной атаке – большая проблема. Они теряются, если нет пространства впереди»
вчера, 12:53
Главные новости
Сергей Юран: «Уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью»
48 минут назад
Победы «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала» в ЛЧ, интервью Роналду Моргану, российские ватерполисты допущены к международным турнирам, Бекхэма произвели в рыцари и другие новости
сегодня, 06:10
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
сегодня, 05:42
РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD, создать архив и усовершенствовать систему ВАР
сегодня, 04:20
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
сегодня, 03:43
У «Ливерпуля» больше всех сухих побед (5) над «Реалом» в истории ЛЧ/КЧ
сегодня, 03:28
Бурруль считает, что рука Тчуамени – это пенальти: «Обе руки вытянуты к траектории полета мяча»
сегодня, 02:39
Вальверде о 0:1 с «Ливерпулем»: «Трудно принять это поражение. «Реалу» нужно лучше защищаться при стандартах»
сегодня, 01:48
Венсан Компани: «Три очка с «ПСЖ» – это хорошо, но в ноябре трофеи не выигрываются. В субботу была обширная ротация, сегодня играли в меньшинстве – но справились, это вселяет уверенность»
вчера, 23:12
Слот про 1:0 с «Реалом»: «Доволен, могло быть больше. У Мбаппе и Винисиуса 24 голевых действия в Ла Лиге, важно было сделать все, чтобы они не отличились. Выдающаяся игра Брэдли»
вчера, 22:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Брюгге» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
48 секунд назад
Флик хочет покинуть «Барсу» летом из-за усталости. Тренер разочарован некоторыми игроками (ABC)
12 минут назад
«Интер» – «Кайрат». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:27
Данил Глебов получил травму в матче с «Рубином». Хавбек «Динамо» вернется в строй после ноябрьской паузы
сегодня, 06:16
«Карабах» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 05:52
Симеоне о 3:1 с «Юнионом»: «После пропущенного гола игра вышла из-под контроля, но все закончилось в пользу «Атлетико»
сегодня, 05:22
Первая лига. «Урал» сыграет с «Челябинском»
сегодня, 05:06
«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 04:55
Петрович о сверхэмоциональности Станковича: «Хочешь работать в больших клубах – лучше так себя не вести. Лучше взять паузу на 10 секунд и все забыть, чем получить красную карточку»
сегодня, 04:45
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 04:30