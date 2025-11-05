«У ЦСКА проблемы с позиционными атаками, нападающие не забивают». Радимов об армейцах

Владислав Радимов: у ЦСКА проблемы с позиционными атаками.

Владислав Радимов отметил проблемы у ЦСКА с позиционными атаками.

«У ЦСКА проблемы с позиционными атаками, это никуда не девается. Обыгрывать такие команды, как «Пари НН» (2:0), всегда сложно, особенно для ЦСКА, которому нужно пространство, которому не очень легко это все дается. Ну, так над этим надо работать. Не так давно, при Николиче, тоже была проблема с позиционным нападением, в том же финале Кубка с «Ростовом» также ничего не получилось создать.

И у армейцев большая проблема, что нападающие не забивают. Но, насколько я слышал, руководство сказало, что первая и главная цель — это купить хорошего нападающего. Тогда ЦСКА, наверное, будет более конкурентоспособен. Хорошо, что сейчас в атаке выручают другие.

Конечно, надо в этом матче отметить голевую комбинацию Кругового и Кисляка. Еще раз убеждаюсь, что Кисляк очень хороший футболист, потому что в конце матча прибежать в чужую вратарскую и замкнуть – это было красиво. Как и отличная передача Кругового», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.