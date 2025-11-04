Мусаев, Челестини, Галактионов, Семак, Талалаев и Осинькин претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в октябре
Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ.
На награду WINLINE тренеру октября претендуют:
Мурад Мусаев, «Краснодар» (3 матча, 9 очков, 1-е место);
Михаил Галактионов, «Локомотив» (3 матча, 7 очков, 2-е место);
Фабио Челестини, ЦСКА (3 матча, 6 очков, 3-е место);
Сергей Семак, «Зенит» (3 матча, 7 очков, 4-е место);
Андрей Талалаев, «Балтика» (3 матча, 7 очков, 5-е место);
Игорь Осинькин, «Сочи» (3 матча, 6 очков, 14-е место).
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
