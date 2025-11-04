  • Спортс
Дегтярев поздравил с Днем народного единства: «Этот праздник – символ сплоченности и ответственности каждого за страну»

Министр спорта Дегтярев поздравил россиян с Днем народного единства.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев опубликовал поздравление с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

«Поздравляю всех с Днем народного единства. Этот праздник – символ сплоченности и ответственности каждого за страну.

Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что сила России в единстве народа, в умении действовать вместе ради общего результата. Командный дух, взаимная поддержка, взаимоуважение – это еще и важнейшие спортивные качества.

Пусть этот день напоминает, что победы рождаются только там, где есть общая цель и готовность идти вперед вместе», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
logoВладимир Путин
