«Славия» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Арсенал» сыграет в гостях со «Славией» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Игра пройдет в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум».

В прямом эфире ее можно будет посмотреть в Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов