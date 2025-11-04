«Славия» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Арсенал» сыграет в гостях со «Славией» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Игра пройдет в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум».
В прямом эфире ее можно будет посмотреть в Okko.
Лига чемпионов. 4 тур
4 ноября 17:45, Синобо Стэдиум
Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
