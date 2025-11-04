Бекхэм о рыцарстве: «Я всегда был большим поклонником монархии. Горжусь, что получил эту честь от самой важной и уважаемой структуры в мире»

Дэвид Бекхэм: Я всегда был поклонником монархии.

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм ранее был официально произведен в рыцари .

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед » сказал, что «всегда был большим поклонником монархии».

«Безусловно, мне очень повезло в моей карьере выиграть то, что я выиграл, сделать то, что сделал, но получить такую ​​честь, стать рыцарем, – это нечто большее, чем я когда-либо мог себе представить.

Честно говоря, для парня, родившегося в Лейтонстоуне (районе в восточной части Лондона – Спортс’‘), быть здесь, в Виндзорском замке, чтобы получить эту честь от Его Величества Короля, от самой важной и уважаемой структуры в мире – это поистине знаменательный момент.

Это, без сомнения, момент, которым я горжусь больше всего», – сказал Дэвид Бекхэм .