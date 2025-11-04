Роналду о том, что стал миллиардером: «Я им стал еще в 39. Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча», хотел достичь этой цифры. Я не одержим деньгами»

Криштиану Роналду: я не одержим деньгами.

Криштиану Роналду высказался о том, что стал первым в истории футболистом-миллиардером.

– На прошлой неделе ты стал миллиардером.

– Это неправда.

– Неправда?

– Я стал миллиардером много лет назад.

– Я так и знал, что ты это скажешь. И ты на самом деле стал им, да?

– В 39.

– Кто сказал тебе?

– Я знаю о своих финансах. Не на 100 процентов, но, конечно, надо следить за своими делами, это нормально. Вокруг меня люди, которые помогают мне поступать правильно, у меня есть финансист, с которым я говорю почти каждый день: об инвестициях, возможностях. И я все контролирую, ведь это моя жизнь и мои деньги.

– Как это было, когда ты понял, что стал миллиардером?

– Я знал, что это случится, так что я был готов. Это был вопрос времени.

Честно говоря, я был невероятно счастлив. Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча». Ты ставишь цели, все это делают – построить дом, купить машину. Моей целью было достичь этой цифры.

– Правда?

– Да, честно. Я не одержим деньгами. Они могут помочь тебе, но когда ты достигаешь определенного уровня, деньги уже не имеют значения, на мой взгляд. Но мы люди – нас никогда не удовлетворяет то, что есть, – сказал нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии в интервью журналисту Пирсу Моргану .