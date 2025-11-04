Роналду о том, что стал миллиардером: «Я им стал еще в 39. Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча», хотел достичь этой цифры. Я не одержим деньгами»
Криштиану Роналду высказался о том, что стал первым в истории футболистом-миллиардером.
– На прошлой неделе ты стал миллиардером.
– Это неправда.
– Неправда?
– Я стал миллиардером много лет назад.
– Я так и знал, что ты это скажешь. И ты на самом деле стал им, да?
– В 39.
– Кто сказал тебе?
– Я знаю о своих финансах. Не на 100 процентов, но, конечно, надо следить за своими делами, это нормально. Вокруг меня люди, которые помогают мне поступать правильно, у меня есть финансист, с которым я говорю почти каждый день: об инвестициях, возможностях. И я все контролирую, ведь это моя жизнь и мои деньги.
– Как это было, когда ты понял, что стал миллиардером?
– Я знал, что это случится, так что я был готов. Это был вопрос времени.
Честно говоря, я был невероятно счастлив. Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча». Ты ставишь цели, все это делают – построить дом, купить машину. Моей целью было достичь этой цифры.
– Правда?
– Да, честно. Я не одержим деньгами. Они могут помочь тебе, но когда ты достигаешь определенного уровня, деньги уже не имеют значения, на мой взгляд. Но мы люди – нас никогда не удовлетворяет то, что есть, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью журналисту Пирсу Моргану.