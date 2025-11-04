Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым»

Криштиану Роналду: Мне все равно, что люди думают обо мне.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался по поводу общественного мнения.

– Ты, пожалуй, самый нормальный миллиардер-суперзвезда из всех, кого я знаю. Честно говоря, ты очень обычный человек. У меня такое чувство, что ты никогда не забываешь, откуда ты родом. Наверное, твоя мать и твоя семья следят за этим. Я думаю, что ты наслаждаешься всеми прелестями своего успеха, но не думаю, что это хоть как-то изменило тебя как человека. Я считаю, что ты на удивление обычный.

– Сложно говорить о себе. Но, как я раньше и говорил, вот так я это чувствую.

Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли они, что я высокомерный. Мне все равно. Честно. Мне 40 лет, у меня пятеро детей, лучшие друзья на свете. У меня есть команда, которая мне очень помогает.

Общественное мнение для меня больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым, делать то, что мне нравится, поддерживать футбольный уровень, забивать голы, а это делает меня счастливым.

Я все еще счастлив, когда иду на тренировки, соревнуюсь на тренировках, – сказал Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану.