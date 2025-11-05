  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин без очков в 6-м матче подряд: 2 броска и «минус 1» за 18:59 против «Каролины». У него 2+5 в 14 играх в сезоне
2

Панарин без очков в 6-м матче подряд: 2 броска и «минус 1» за 18:59 против «Каролины». У него 2+5 в 14 играх в сезоне

Артемий Панарин остался без очков в 6-м матче подряд.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (0:3). 

34-летний россиянин не отметился результативными действиями (18:59, «минус 1», 2 броска в створ). 

У Панарина нет очков в последних 6 играх – 22 броска в створ и «минус 4» на отрезке. 

В текущем сезоне у него 7 (2+5) баллов в 14 играх при «минус 5». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoРейнджерс
logoКаролина
logoАртемий Панарин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Задоров ударил Шефера по лицу и спровоцировал стычку в матче «Бостона» и «Айлендерс». У россиянина 8 минут штрафа по итогам игры
23 минуты назадВидео
Хуснутдинов признан 1-й звездой матча с «Айлендерс» – сравнял счет на 56-й минуте и забил победный буллит. У форварда 2+1 в 10 играх за «Бостон» в сезоне
35 минут назадВидео
Кочетков сыграл на ноль в первом матче в сезоне НХЛ, отразив 25 бросков «Рейнджерс». Это его 11-й шатаут в лиге – делит 4-е место в истории «Каролины»
сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Монреаль» уступил «Филадельфии», «Каролина» обыграла «Рейнджерс», «Тампа» в гостях у «Колорадо», «Миннесота» принимает «Нэшвилл»
сегодня, 03:00Live
Ларионов о 9-м месте СКА: «Всегда есть свет в конце тоннеля, но сам он не появляется. Нужно, чтобы команда своими силами добилась полосы побед. Выиграть 3-4 игры, и поднимемся»
вчера, 21:38
Айкел – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Макар и Шайфли – в топ-3
вчера, 21:15
Ларионов о СКА: «Самое важное – держаться вместе. Это часть командной закалки. Каждый, включая тренеров, должен верить, что мы можем все переломить»
вчера, 20:47
Шефер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN, Демидов и Финни – в топ-3
вчера, 20:19
Губерниев о ЦСКА: «Пока что-то совсем не клеится. Тренер хороший, команда прекрасная, сложно сказать, что происходит. Понятно, что не для этого Никитина приглашали в клуб»
вчера, 19:49
Ларионов о Голдобине: «У кого больше талант, с того больше спрос. В этом плане видишь элементы, которые он начинает понимать, это радует. Это игрок, который может изменить исход матча»
вчера, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
31 минуту назадТесты и игры
«Рейнджерс» проиграли все 6 матчей дома в этом сезоне, разница шайб – 6:18. После 0:3 от «Каролины» болельщики освистали команду Салливана
59 минут назад
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Першаков о 3:4 от «Торпедо»: «Мы заигрывались в атаке в овертайме, нас обрезали. После игры в Екатеринбурге стали допускать меньше потерь, это был жесткий урок»
вчера, 21:57
Магранов о Самсонове в «Сочи»: «Мне видится, что ближе к дедлайну Илья поменяет команду. В зависимости от того, как он проявит себя сейчас, к нему возникнет интерес команд, которые думают о плей-офф»
вчера, 21:26
Михаил Орлов о 3:4 от «Торпедо»: «Удаления подвели «Сибирь». Где-то надо сдержать эмоции, сыграть правильно – вывести шайбу из зоны и искать счастье у чужих ворот»
вчера, 20:57
Бабаев о Рыкове: «Трактору» тяжело, так как нет места под потолком. Если он подпишет контракт, то на минимальные условия»
вчера, 20:34
Сапего о толчке Романова на борт: «Не понял, почему арбитр никак не наказал «Динамо». Должно было быть удаление, но я ничего не могу поделать»
вчера, 19:58Видео
Буцаев о 3:4 от «Торпедо»: «Игра понравилась, ребята заслужили трудовое очко, молодцы. «Сибирь» продолжает биться, кусаться»
вчера, 18:57
Андронов о паузе в карьере: «В моей жизни сейчас больше хоккея, чем когда-либо было. Наблюдаю за большой картиной: как развивается лига и команды. Очень много интересного!»
вчера, 18:48