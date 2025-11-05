Панарин без очков в 6-м матче подряд: 2 броска и «минус 1» за 18:59 против «Каролины». У него 2+5 в 14 играх в сезоне
Артемий Панарин остался без очков в 6-м матче подряд.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (0:3).
34-летний россиянин не отметился результативными действиями (18:59, «минус 1», 2 броска в створ).
У Панарина нет очков в последних 6 играх – 22 броска в створ и «минус 4» на отрезке.
В текущем сезоне у него 7 (2+5) баллов в 14 играх при «минус 5».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
