Роналду о завершении карьеры: «Это произойдет скоро, но я буду готов. Это будет трудно, наверное, я заплачу. Я не скрываю своих чувств. Но я готовлюсь к будущему с 25-27 лет»
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о приближающемся завершении карьеры.
– Ты можешь представить себе завершение карьеры?
– Да.
– Можешь предположить, в каком возрасте это произойдет?
– Скоро. Но я думаю, что буду готов. Это будет непросто. Конечно. Это будет трудно. Да. Наверное, я заплачу. Да. Мне не трудно заплакать. Я не скрываю своих чувств. Я честный. Я открытый человек.
Будет очень, очень сложно. Да. Но, Пирс, я готовлюсь к своему будущему с 25-27 лет. Я готовлюсь к своему будущему. Так что, думаю, я смогу выдержать это давление, – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
