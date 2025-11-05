Сергей Юран: «Уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью»

Сергей Юран: уже хочется окунуться в работу, я — максималист.

Сергей Юран планирует как можно быстрее возглавить новый клуб.

В конце октября тренер расторг контракт с турецким «Серик Беледиеспор».

«Мне уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда у тебя есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью», — сказал Юран в эфире телеканала «Россия 24».