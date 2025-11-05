Хуснутдинов признан 1-й звездой матча с «Айлендерс» – сравнял счет на 56-й минуте и забил победный буллит. У форварда 2+1 в 10 играх за «Бостон» в сезоне

Марат Хуснутдинов стал 1-й звездой матча с «Айлендерс».

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (4:3 Б).

23-летний россиянин сравнял счет (3:3) на 56-й минуте, а в серии буллитов принес «Брюинс» победу.

В 10 играх в текущем сезоне на счету нападающего стало 3 (2+1) очка при полезности «минус 2».

Сегодня Хуснутдинов (16:50, «минус 1») отметился 1 броском в створ ворот и 1 перехватом, выиграл 2 вбрасывания из 5 (40%).