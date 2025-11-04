  • Спортс
  • Мяч на границе штрафной «Реала» попал в руку Тчуамени. Судья Ковач назначил штрафной удар, пошел смотреть повтор на предмет пенальти и отменил фол
Мяч на границе штрафной «Реала» попал в руку Тчуамени. Судья Ковач назначил штрафной удар, пошел смотреть повтор на предмет пенальти и отменил фол

Судья решил не назначать пенальти в ворота «Реала» в матче с «Ливерпулем».

«Реал» избежал назначения пенальти в его ворота в середине первого тайма матча против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

На 30-й минуте Доминик Собослаи нанес удар из-за пределов штрафной площади и попал в руку Орельену Тчуамени, находившемуся на линии.

Сперва главный арбитр Иштван Ковач назначил штрафной удар, но после разговора с видеоассистентом пошел смотреть повтор на предмет пенальти.

После изучения момента судья решил вообще отменить фол и отдать мяч «Реалу».

Изображения: кадры из трансляции Okko

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
