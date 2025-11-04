Фанаты «Ливерпуля» освистали перешедшего в «Реал» Трента во время разминки перед матчем ЛЧ

Трента Александер-Арнолда освистали на «Энфилде».

Болельщики «Ливерпуля » освистали защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда перед матчем Лиги чемпионов.

Команды проводят встречу в рамках 4-го тура общего этапа турнира (0:0, первый тайм). Во время предматчевой разминки фанаты «красных» громко освистали бывшего игрока своей команды, который перешел в мадридский клуб этим летом на правах свободного агента.

Отметим, что англичанин не попал в стартовый состав «сливочных».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

