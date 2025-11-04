Фанаты «Ливерпуля» освистали перешедшего в «Реал» Трента во время разминки перед матчем ЛЧ
Трента Александер-Арнолда освистали на «Энфилде».
Болельщики «Ливерпуля» освистали защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда перед матчем Лиги чемпионов.
Команды проводят встречу в рамках 4-го тура общего этапа турнира (0:0, первый тайм). Во время предматчевой разминки фанаты «красных» громко освистали бывшего игрока своей команды, который перешел в мадридский клуб этим летом на правах свободного агента.
Отметим, что англичанин не попал в стартовый состав «сливочных».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с изображением Трента рядом с «Энфилдом»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гильермо Раи
