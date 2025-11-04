«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Большая игра Лиги чемпионов в Париже: «ПСЖ» принимает «Баварию».
«ПСЖ» играет с «Баварией» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – 23:00 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс». Okko покажет матч в прямом эфире.
Лига чемпионов. 4 тур
4 ноября 20:00, Парк-де-Пренс
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости